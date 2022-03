Innviertler dominieren Landesliga West

Nach zwei coronabedingten Absagen der Frühjahrsmeisterschaft steht endlich wieder eine Rückrunde auf dem Programm. Am kommenden Wochenende starten wieder alle Unterhausklubs in die Rückrunde, einige haben bereits am Wochenende ihre noch ausstehenden Herbstpartien nachgetragen. Die Rieder Volkszeitung und die Braunauer Warte werden in den nächsten dreieinhalb Monaten wieder wöchentlich auf zwei Seiten über das Geschehen im Unterhaus der Bezirke Ried, Braunau und Schärding berichten.

Landesliga West

Vier Innviertler Vereine liegen auf den ersten Plätzen der Landesliga. Die beste Ausgangssituation hat der UFC Ostermiething mit vier Punkten Vorsprung auf den FC Andorf. Auch der SK Schärding und Schalchen können noch im Kampf um den Aufstieg ein gewichtiges Wort mitreden. Das Schlagerspiel der ersten Frühjahrsrunde steigt am Samstag in Andorf. Dort trifft der Zweite auf den Tabellenführer und könnte bei einem Sieg bis auf einen Zähler aufschließen. Mit der Partie der Spielgemeinschaft Braunau/Ranshofen gegen Schalchen steht ein weiteres spannendes Derby auf dem Programm.

Bezirksliga West

Die besten Aufstiegschancen hat nach dem Herbstdurchgang die Union Senftenbach. Die Truppe von Martin Feichtinger geht am kommenden Sonntag als haushoher Favorit in die Auswärtspartie gegen die B-Mannschaft von Regionalligist Gurten. Um wichtige Punkte für den Klassenerhalt geht es im Derby zwischen Munderfing und dem SK Altheim. Der Tabellenzweite Eggelsberg/M. rechnet mit Punktezuwachs im Spiel gegen Taiskirchen. Schlusslicht Münzkirchen "muss" gegen den Tabellensiebten Utzenaich unbedingt anschreiben, sonst wird der Abstand zum rettenden Ufer immer größer.

1. Klasse Südwest

Den Titel werden sich Lochen und Neuhofen/I ausstreiten. Lochen ist im Heimspiel gegen Obernberg Favorit, ebenso Neuhofen bei den abstiegsgefährdeten Burgkirchnern. Die Union Mehrnbach möchte mit einem Heimsieg gegen St. Pantaleon auf den Top-3-Plätzen bleiben. Auf Tabellenschlusslicht Lohnsburg wartet in Palting/Seeham ein schweres Auswärtsspiel.

1. Klasse Nordwest

Riedau ist der Konkurrenz im Herbst bereits um sechs Punkte enteilt und somit Aufstiegskandidat Nummer 1. Im Heimspiel gegen Rainbach haben die Riedauer die nächsten drei Punkte eingeplant. Für St. Roman geht es im Auswärtsspiel in Diersbach darum, den Anschluss ans rettende Mittelfeld nicht zu verlieren. Auch Kopfing braucht im Auswärtsspiel in Waizenkirchen einen Dreier, um weiter im Aufstiegs-Duell dabei zu sein.

1. Klasse Mitte-West

Mit einem Punkt Vorsprung geht Hohenzell in die Rückrunde. Für das Auftakt-Auswärtsmatch bei Nachzügler Peterskirchen ist auf jeden Fall ein voller Erfolg eingeplant. Eberschwang könnte sich – ein Sieg im Heimspiel gegen Rottenbach vorausgesetzt – auf einen einstelligen Tabellenplatz vorarbeiten. Auch Pram hat gute Aussichten mit einem "Dreier" in die Rückrunde zu starten. Im Auswärtsspiel bei Schlusslicht ESV Wels sind die Pramer klarer Favorit.

2. Klasse West

Mit einem 5:0-Sieg gegen Treubach/R. hat sich Titelkandidat Waldzell in der Nachtragspartie am Wochenende bereits warmgeschossen. Die Waldzeller könnten (weil spielfrei) am Wochenende von ihrem härtesten Verfolger Riegerting bereits wieder überholt werden. Allerdings müssen sie da erst das schwere Auswärtsspiel beim Tabellendritten Ampflwang überstehen. Ein Klassiker steht in Mettmach am Programm. Da gastieren am Wochenende die "Saiga Hanser". Pattigham/Pramet möchte mit einem vollen Punktgewinn gegen Polling den Anschluss an die Top-3-Plätze bewahren.

2. Klasse West-Nord

Mit elf Punkten Vorsprung dürfte Prambachkirchen der Titel nicht mehr zu nehmen sein! Dahinter liegen neun Vereine, die nur durch fünf Punkte getrennt sind. Eggerding trifft am Wochenende im Derby auf Schardenberg, der ATSV Schärding gastiert bei Schlusslicht Michaelnbach.

2. Klasse Südwest

Jeging, Schwand, Tarsdorf: Diese drei Teams werden sich im Frühjahr den Titel ausmachen. Die beste Ausgangslage hat Jeging. Der Tabellenführer wird wohl im Auswärtsspiel bei Tabellenschlusslicht Mauerkirchen nichts anbrennen lassen. Das Spitzenspiel der Rückrunde steigt in Tarsdorf. Da ist der Tabellenzweite beim Dritten zu Gast. St. Peter muss beim Vorletzten Feldkirchen/M. antreten. Alles andere als ein "Dreier" wäre eine Enttäuschung. Keine leichte Aufgabe wartet auch auf die Uttendorfer Kicker im Auswärtsspiel beim Tabellenfünften Pischelsdorf.