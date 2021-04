Innviertler Cup wurde auf 2022 verschoben

Nach wie vor dürfen die Unterhaus-Kicker nicht trainieren und sind mittlerweile seit einem halben Jahr nur mehr im "Standby-Betrieb".

Auch der traditionsreiche Innviertler Fußballcup, der 2019 sein 60-Jahr-Jubiläum gefeiert hat, hängt seit Monaten – wie so vieles – in der Luft. Nun hat das Cupkomitee um seinen Vorsitzenden Reinhold Klika eine Entscheidung getroffen: Der 32. Innviertler Fußballcup wird um ein Jahr auf Sommer 2022 verschoben. "Ähnlich dem Verband oder den Vereinen ergeht es auch uns. Wir haben in Zeiten wie diesen keine Planungssicherheit. Das wäre aber, sowohl terminlich als auch gegenüber den Sponsoren, notwendig. Außerdem wissen wir nicht, ob im Juli bereits Spiele erlaubt sind und welche Auflagen gelten werden. Ein Innviertler Fußballcup ohne Zuschauer oder nur mit einer beschränkten Anzahl ist für uns jedenfalls keine Option", sagt Cupvorsitzender Reinhold Klika.

"Der Cup lebt von den Fans und auch vom Drumherum. All das ist nicht gewährleistet. Deshalb hat sich das Cupkomitee einstimmig auf die Verschiebung des Bewerbes um ein Jahr entschieden. Wir wünschen allen Vereinen eine baldige Rückkehr auf die Fußballplätze und freuen uns schon auf eine hoffentlich problemlose Meisterschaft 2021/22 und einen tollen Innviertler Cup 2022", so die Mitglieder des Komitees.