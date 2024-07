Innviertler Cup: Lambrechten peilt das "Finale dahoam" an

Die heiße Phase des Innviertler Fußballcups steht an: Morgen Dienstag (Anstoß jeweils 18.30 Uhr) werden die beiden Teilnehmer für das große Finale am kommenden Samstag ermittelt. Gastgeber des traditionell gut besuchten Events wird in diesem Jahrder SV Lambrechten sein - zum ersten Mal in der 65-jährigen Cup-Geschichte. Ob der SVL auch das "Finale dahoam" selbst bestreiten wird, entscheidet sich morgen im ersten Halbfinale gegen den USV Neuhofen. Während es für die Neuhofner die erste Finalteilnahme wäre, könnte Lambrechte zum zweiten Mal in Folge in das große Endspiel einziehen. 2022 musste man sich aber schlussendlich der Union Peterskirchen im Elfmeterschießen geschlagen geben.

"Als frischgebackener Landesligist ist Neuhofen Favorit. Unser Ziel ist aber ganz klar, das Finale auf der eigenen Anlage zu spielen", sagt Lambrechten-Coach Gerhard Obermair, der das Trainerzepter beim SVL erst vor wenigen Wochen übernommen hat. "Ich bin bislang sehr zufrieden mit der Vorbereitung, die Spieler setzen schon sehr viel um, was ich mir vorstelle. Wir haben bislang sehr passabel gespielt und sind deshalb auch hoch motiviert für das Halbfinale", sagt Obermair.

Rekordcupsieger will nach 15 Jahren wieder ins Finale

Im zweiten Halbfinale der 33. Auflage des Traditionsturniers empfängt das bisherige Überraschungsteam aus Neukirchen an der Enknach (1. Klasse Südwest) den Landesligisten aus Esternberg. Die Neukirchner sind die "Riesentöter" des diesjährigen Cups: Mit Riedau (2:0) und Gurten 1b (1:0) hat man bereits zwei Bezirksligisten aus dem Bewerb geworfen. Rekordcupsieger Esternberg (5 Titel) wurde wiederum gegen St. Martin (2:0), Schardenberg (4:0) und Eggerding (1:0) seiner Favoritenrolle gerecht. Die "Sauwaldveilchen" streben morgen bereits ihre siebte Finalteilnahme an, zuletzt stand man 2009 im Finale des Cups, das man damals auch für sich entscheiden konnte.

Der Finaltag in Lambrechten am kommenden Samstag beginnt um 15.30 Uhr mit dem Spiel um Platz drei. Wer schlussendlich die OÖN-Cuptrophäe in den Lambrechtner Himmel strecken darf, entscheidet sich im großen Finale ab 18 Uhr. Neben den beiden spannenden Finalpartien wird auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm geboten. Zum einen findet eine große Verlosung mit tollen Preisen statt, zum anderen wird der Musikverein Lambrechten am Sportplatz aufspielen.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer