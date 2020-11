Innviertler Cup: Ein virtueller Laufwettbewerb für alle

Europaweit wurden aufgrund der Corona-Krise tausende Läufe abgesagt, das Innviertel war hier naturgemäß keine Ausnahme. Der Innviertel-Cup bietet jetzt allen Läufern die Möglichkeit, sich mit anderen zu messen.

Die Teilnahme ist gratis und unter allen Teilnehmern werden tolle Preise verlost. So funktioniert es: Jeder Teilnehmer muss zwischen dem 1. Dezember 2020 und dem 31. Dezember 2020 einen Lauf absolvieren, wobei jeder Läufer eine Strecke zwischen eineinhalb, drei, fünf oder zehn Kilometern wählen kann. Auch Jugendathleten bis Jahrgang 1999 können alle Distanzen laufen. Für jede Distanz gibt es dann entsprechend eine Jugend-, Damen- und Herrenwertung, so die Organisatoren. Die gelaufene Strecke sollte – was die Höhenmeter betrifft – eher ausgeglichen sein.

Den Lauf übermittelt man einfach über das Formular, das auf der Website von "Helden des Laufsports" zu finden ist.

Teilnahmeberechtigt sind alle, die ihren Wohnsitz in einer Innviertler Gemeinde haben. Schnelle Zeiten spielen dabei nicht die große Rolle. Im Vordergrund soll die Freude an der Bewegung stehen.

Alle Informationen finden sich online unter heldendeslaufsports.at/virtueller-laufwettbewerb/