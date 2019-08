Seit seiner Gründung ist die Bäckerei und Konditorei Sailer in Fukuoka (Japan) ein Exportschlager. Aktuell hat der gebürtige Mauerkirchner Adolf Sailer einen Kooperationsvertrag mit einer der größten Bäckereien im Tiefkühlsegment aus Südkorea, Seoul Food Industrial, unterzeichnet. Diese wolle sich mit den Innviertler Backspezialitäten aus der Masse hervorheben, sagt der Mauerkirchner Bäckermeister.

Künftig sollen die Koreaner vom gschmackigen Schwarzbrot bis zur Leberkässemmel aus einer Sailer-Bäckerei versorgt werden. Als Franchise-Partner unterstützt Sailer mit seiner Expertise und seinem Know-how, ist jedoch nicht finanziell beteiligt. Beim Pilotprojekt wird mit einer Sailer Filiale in Seoul gestartet.

Ganz zufällig kam diese Zusammenarbeit zustande – und zwar in Österreich. "Der Berater von Seoul Food war bei einem Neffen von mir in Tirol und der hat ihm dann von meiner Bäckerei in Japan erzählt. Im Unternehmen wurde dann über uns recherchiert und es gab auch Besichtigungen. Zwei Wochen später wollten sie ein Franchise", erzählt Sailer.

Seit fünf Monaten pendelt er schon regelmäßig nach Südkorea, um dort zu beraten. Besuche gab es aber auch in Österreich: Der Präsident von Seoul Food hat die Bäckerei Sailer in Mauerkirchen besichtigt. Diese betreibt Rudolf Sailer, Adolfs Bruder.

Hürden beim Import

Erweist sich die Kooperation in Korea als erfolgreich, werden weitere Expansionen geplant. "Momentan ist die Kooperation nur für Südkorea gedacht, jedoch hat Seoul Food auch zwei große Abnehmer in Vietnam und Indonesien. Diese könnten in Zukunft auch für uns interessant werden", sagt Sailer.

Auch an einer Branding-Firma ist der Wahljapaner beteiligt, damit werden österreichische Lebensmittel nach Korea geschickt. Einige Rohstoffe müssen nämlich importiert werden, sagt Sailer. Unter anderem Backmittel, Wurst, Salz und Molke.

Problematisch sei, dass es in Korea ein Einfuhrverbot für Milch und Rindfleisch gebe. "Es gibt auch Probleme mit der Sprache, weil sich diese vom Japanischen unterscheidet", so Sailer.

In Japan Fuß gefasst

Wie berichtet, verließ Adolf Sailer vor 35 Jahren das Innviertel, um in Asien Fuß zu fassen. Dort leitet er eine Bäckerei mit Konditorei, drei Filialen, eine Franchising-Filiale und beschäftigt 85 Arbeiter.

Auch in Japan vertraut der Mauerkirchner auf traditionelle Handarbeit, wie er sie in Österreich gelernt hat. Er ist noch immer eng mit seiner Heimat im Innviertel verbunden und besucht seine Familie in Mauerkirchen regelmäßig.

Umgekehrt zählt er zu seinen Gästen auch einige Österreicher. Einer der bekanntesten Besucher seiner Bäckerei war Altkanzler Sebastian Kurz.

