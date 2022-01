Innviertler Bratl als Beitrag im TV

Unter dem Titel "Sauguad! Eine Liebeserklärung an den Schweinsbraten" legt sich "Mosauerin" Astrid Aichinger aus Altheim mit "Bierbratl" ins Zeug.

Der Schweinsbraten werde in der Bauernküche vorwiegend sonntags serviert, sei "Objekt der Begierde" im Traditionswirtshaus, für das man gern ein paar Kilometer mehr in Kauf nehme, und ein guter Grund, wieder einmal die Oma zu besuchen, so die Sendungsmacher aus dem Landesstudio Oberösterreich.