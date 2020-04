Innviertler bestellte im Namen seines Vaters nagelneue iPhones

Aufgekommen ist der Betrug, weil der Vater des Innviertlers mehrere Schreiben eines Inkassobüros zugeschickt bekommen hatte. Darin war von offenen Forderungen beim Mobilfunkbetreiber A1 die Rede. Der 54-Jährige war verwundert. Er hatte keine Handyverträge abgeschlossen und schaltete deshalb die Polizei ein.

Bei den Ermittlungen kam heraus, dass Anfang Oktober 2019 zwei Verträge mit 24 Monaten Laufzeit abgeschlossen worden waren - und zwar unter dem Namen des 54-Jährigen.

Wenig später hat die Post zwei iPhone 11 an die Wohnadresse seines Sohnes zugestellt. Dieser übernahm die Pakete mit den Handys wieder mit dem Namen seines Vaters. Der 34-Jährige, der auch im Bezirk Braunau lebt und wegen Vermögensdelikten vorbestraft ist, gestand die betrügerischen Vertragsabschlüsse.

Ein iPhone 11 hatte er bereits an eine unbekannte Person weiterverkauft. In Summe beläuft sich der Schaden auf 1848 Euro, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.