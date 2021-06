Innviertler beim Sensenmähen top

INNVIERTEL. Beim Landesbewerb der Landjugend im Sensenmähen im Bezirk Gmunden taten sich Innviertler als besonders schneidig hervor. Bei den Damen konnte sich Margit Steinmann von der Landjugend Diersbach den "Profi"-Titel holen. Der Mannschaftssieg ging an den Bezirk Ried.

Bei den Burschen unter 18 siegte Stefan Zweimüller von der Landjugend St. Marienkirchen bei Schärding vor Georg Frauscher aus Aspach. Bei den Burschen über 18 holte Stefan Sallaberger von der Landjugend Lambrechten Platz zwei, Platz drei ging an Simon Parzer aus Diersbach. In der Wertung "Burschen Profis" schaffte Stefan Weberschläger von der Landjugend Hohenzell Rang drei. Bei den Damen unter 18 siegte Katharina Niederhauser aus Aspach, in der Kategorie Damen über 18 holte Lisa Schoibl aus Schildorn den Sieg.

Die Mäher müssen eine vorgegebene Parzelle Grünland zur Gänze abmähen. Zum einen wird die Zeit gemessen, die benötigt wird. Das zweite Bewertungskriterium ist die "Sauberkeit" der Ausführung.