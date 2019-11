Zwei Teams aus Österreich qualifizierten sich für das Weltfinale der World Robot Olympiad (WRO) in Györ in Ungarn. Julius Baischer, Maximilian Kittl und Sarah Schwaiger, Schüler der HTL Braunau, erreichten bei der WRO-Staatsmeisterschaft in Schärding den ersten Platz in der Senior-Kategorie. Bei den Juniors hatte das Team der NMS Riedau mit Benedikt Bischof, Felix Lang und Tobias Oberauer die Nase vorne. Beide Teams waren somit Fixstarter beim Weltfinale.