Innviertler Autodieb wollte "wieder ein Auto lenken"

Eine Polizeistreife aus Eberschwang fahndete am vergangenen Montag gegen 22.20 Uhr nach einem Autodiebstahl im Bezirk Ried nach den Tätern. Bei der Überwachung eines Parkplatzes in Eberschwang (Bez. Ried) wurden die Beamten fündig, sie fanden den gestohlenen Wagen. Bei der Kontrolle wurde ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Ried als Verdächtiger gestellt. Der Mann hat keinen gültigen Führerschein. Als Motiv gab er an, dass er wieder mal ein Auto lenken wollte. Er wurde angezeigt und der Wagen an den Besitzer ausgefolgt.

