Innviertler Alkolenker landete mit Motorrad in Maisfeld

Der 45-Jährige fuhr gegen 23 Uhr mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad auf der B141, der Rieder Straße, Richtung Tumeltsham. In der Ortschaft Danner, Gemeinde Aurolzmünster, stürzte der Mann mit seiner Maschine und blieb in einem Maisfeld liegen. Eine nachkommende Autolenkerin verständigte sofort die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Ried gebracht. Ein Alkovortest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Der Innviertler besitzt keine gültige Lenkberechtigung, er wird angezeigt.

