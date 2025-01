Innviertler (53) nach Sturz vor Wohnhaus gestorben

Blaulichteinsatz am Samstagabend in Schildorn. (Symbolbild)

Tödlich verunglückt ist ein 53-jähriger Innviertler unweit seines Wohnhauses im Gemeindegebiet von Schildorn. Der Mann dürfte am Samstag vor einem Mehrparteienhaus gestolpert, über eine Böschung gestürzt und mit dem Kopf am Randstein aufgeschlagen sein. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unglücksort verstarb.

Passanten fanden den 53-Jährigen gegen 18:45 Uhr reglos auf dem Boden liegend und alarmierten die Einsatzkräfte. Für den 53-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Laut Polizei dürfte das Opfer stark betrunken gewesen sein. Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden, hieß es seitens der Exekutive.

Lokalisierung: Schildorn liegt im Bezirk Ried im Innkreis

