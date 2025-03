Innviertler (46) stürzte 6 Meter vom Dach in die Tiefe

Der 46-Jährige war am Samstagvormittag mit Arbeiten am Dach seines Hauses beschäftigt, als es passierte: Gegen 11.10 Uhr dürfte die angelegte Leiter weggerutscht sein - der Innviertler fiel aus sechs Metern Höhe in die Tiefe und schlug auf dem Boden auf.

Seine 16-jährige Tochter, die den Aufprall gehört hatte, ging sofort nachsehen und fand den Verletzten. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Ried geflogen.

