Innviertler (32) verletzte sich bei Holzschneide-Arbeiten

Ein 32-Jähriger verletzte sich an der linken Hand, als er seinem Vater bei Holzschneide-Arbeiten helfen wollte. Der junge Mann bediente im Innenhof des Hauses eine Kreissäge und zerkleinerte damit Holzscheite. Durch eine Unachtsamkeit geriet er mit der linken Hand in das laufende Sägeblatt. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er in das Krankenhaus nach Ried gebracht werden musste, informierte die Polizei am Samstagnachmittag.

