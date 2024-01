Innviertler (29) warf brennenden Kochtopf auf Terrasse

Der Versuch, sich selbst ein spätes Mittagessen zuzubereiten, hat für einen Innviertler am Mittwochnachmittag im Krankenhaus geendet: Der 29-Jährige hatte gegen 13:30 Uhr einen Kochtopf mit Öl auf den E-Herd gestellt und dann die Küche für einige Minuten verlassen – zu lang, wie sich wenig später herausstellte: Das Fett entzündete sich im unbeaufsichtigten Topf.

Die Großmutter, die ebenfalls in dem Haus wohnt, und ihr Enkel wurden durch die laut Polizei "massive" Rauchentwicklung auf das Feuer aufmerksam. Den Rauchschwaden zum Trotz nahm der Innviertler den brennenden Kochtopf vom Herd und schleuderte ihn auf die Terrasse. Durch die Reaktion verhinderte er zwar vermutlich größeren Schaden an der Einrichtung, zog sich aber Verbrennungen unbestimmten Grades an der Hand und am Arm zu.

Zweiter Vorfall binnen weniger Tage

Die Freiwillige Feuerwehr Markt Friedburg rückte mit 15 Einsatzkräften an und konnte das Feuer rasch löschen. Der Verletzte wurde von Sanitätern des Roten Kreuz Mattighofen versorgt und dann per Rettungshubschrauber "Christophorus 6" in das LKH Salzburg gebracht. Die Großmutter überstand den Brand unverletzt, teilte die Polizei am Abend mit.

Über einen ähnlichen Vorfall haben die OÖNachrichten erst am Dienstag berichtet: Nachdem sich Fett in einer Pfanne entzündet hatte, musste ein 75-Jähriger aus Pram (Bezirk Grieskirchen) mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

