Innviertler (24) erfand Raub: Zwei Männer in Ried in Haft

Dieser Schuss ging wohl nach hinten los: Mithilfe eines vorgetäuschten Strafdelikts hat ein 24-jähriger Innviertler versucht, seine Geldprobleme zu lösen – und ist dabei kläglich gescheitert. Mittlerweile sitzt der Mann selbst in der Justizanstalt Ried ein, weil im Zuge der Ermittlungen Drogengeschäfte aufgeflogen sind.

Der 24-Jährige hatte am Mittwoch bei der Polizeiinspektion in Mattighofen angezeigt, dass ihm zwei seiner Bekannten um 500 Euro geraubt hätten. Die beschuldigten Männer, ein 20-Jähriger und ein 39-Jähriger wurde noch in der darauffolgenden Nacht festgenommen. Nach umfangreichen Zeugenvernehmungen und Alibiüberprüfungen stellte sich heraus, dass die beiden zum Tatzeitpunkt nicht am Tatort gewesen waren.

Ein Kilo Cannabis gekauft

Schließlich gab der 24-Jährige zu, dass die Vorwürfe frei erfunden waren. Grund für den vorgetäuschten Raub seien Geldprobleme gewesen. Damit aber nicht genug. Durch die Ermittlungen konnten dem 24-Jährigen und seinem 20-jährigen Bekannten Drogenhandel nachgewiesen werden. Beide zeigten sich geständig, zwischen Ende November 2024 und Ende Jänner 2025 insgesamt rund ein Kilogramm Marihuana in Salzburg für den gewinnbringenden Verkauf an ihre Abnehmer im Bezirk Braunau angekauft zu haben.

Der 39-Jährige wurde mittlerweile wieder aus der Haft entlassen. Dafür sitzen nun der 24-Jährige und sein 20-jähriger Kumpane in der Justizanstalt Ried ein, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

