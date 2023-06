Innviertler (19) bei Motorradtour in Bayern schwer verletzt

Der junge Mann wurde über die Leitplanke auf den Abhang geschleudert und landete auf Sträucher und Felsen. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg.

Berchtesgaden. Der junge Innviertler war mit drei Freunden in einer Motorradgruppe unterwegs. An Armen und Beinen verletzt kam er ins Spital. Den Oberösterreicher erwartet seitens der deutschen Behörde eine Bußgeldanzeige für zu schnelles Fahren, wie die Polizeiinspektion Berchtesgaden in einer Presseaussendung am Sonntag mitteilte.

Der Rettungshubschrauber war wenige Stunden zuvor am Samstagvormittag auch in Fuschl am See (Flachgau) nach einem Crash eines Autos mit einem Motorrad auf der Wolfgangseestraße (B158) ausgerückt. Dabei war eine 19-jährige Pkw-Lenkerin aus einer Seitenstraße eingebogen und mit dem Biker zusammengestoßen. Der 28-jährige Zweiradlenker wurde in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Ein Alkotest bei der Autofahrerin verlief negativ.

