Es sind aus Innviertler Sicht traurige Zahlen. Die drei Bezirke führen derzeit die oberösterreichische Corona-Statistik an. In Ried betrug die Sieben-Tage-Inzidenz mit Stand gestern, 14 Uhr, 332, in Schärding 293 und in Braunau 283. Ried liegt damit österreichweit hinter Lienz (Tirol) auf dem zweiten Rang, auch die beiden anderen Innviertler Bezirke sind unter den Top Zehn.