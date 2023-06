Innviertel: Verkäuferin schlug Einbrecher in die Flucht

Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstag gegen 12.15 Uhr Zutritt zum Verkaufsbereich einer Gärtnerei in Sankt Georgen bei Obernberg am Inn und versuchte, mit zwei Schraubenziehern die Kassenlade aufzubrechen.

Dabei dürfte er jedoch nicht mit einer Mitarbeiterin gerechnet haben, die sich im Nebenraum aufhielt. Sie hörte die Geräusche, ging sie in den Verkaufsraum und bemerkte, wie der Unbekannte an der Kassenlade hantierte. Als der Mann die Verkäuferin sah, flüchtete er sofort - ohne Beute. Vor der Tür warteten bereits Komplizen in einem Fluchtfahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der Mann soll zwischen 45 und 50 Jahre alt sein, er trug Brille und hatte eine Glatze, gab die Augenzeugin an.

