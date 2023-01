Innviertel Penguins befinden sich im Powerplay

An die 20 Kinder(Mädchen und Burschen) trainieren aktuell bei den Innviertel Penguins – Tendenz steigend.

Im Jahr 2005 haben sich ein paar sportbegeisterte Innviertler am Badesee in Wildenau kennengelernt. Kurzerhand beschlossen sie, sich regelmäßig zum Eishockeyspielen zu treffen. Während zu Beginn mit Motocrossausrüstung, Radfahrhelmen und Skihandschuhen improvisiert wurde, hat sich der 2008 gegründete 1. Rieder Eishockeyverein im Laufe der Zeit deutlich verbessert – nicht nur, was die Ausrüstung betrifft.