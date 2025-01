"Die Innviertler gehören zu den fleißigsten Blutspendern in Oberösterreich", sagt Christian Dobler-Strehle, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Ried. Erneut unter Beweis gestellt werden soll das bei der gemeinsamen Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, der SV Guntamatic Ried und der Oberösterreichischen Nachrichten am Dienstag, 28. Jänner, und Mittwoch, 29. Jänner. Jeweils von 14.30 bis 20.30 Uhr kann im VIP-Club der SV Ried Blut gespendet werden.

Die Aktion, die heuer zum bereits 16. Mal durchgeführt wird, zählt seit Jahren zu den größten in Oberösterreich. Die demografische Entwicklung – der Anteil der Personen über 65 Jahre steigt permanent – stellt auch die Blutzentrale vor große Herausforderungen. "Es ist immens wichtig, Erstspender zu gewinnen. Denn diese kommen in der Regel dann regelmäßig, damit kann weiterhin der Bedarf an dringend benötigtem Blut und Blutprodukten gedeckt werden", sagt Dobler-Strehle. Die Haltbarkeit von Blutkonserven beträgt maximal 42 Tage, weshalb permanente Blutspenden unbedingt notwendig sind. In den vergangenen 15 Jahren kamen bei der großen Blutspendeaktion der drei starken Partner bereits weit mehr als 2000 Blutspenden zusammen.

"Das Innviertel ist in Sachen Blutspenden das Rückgrat Oberösterreichs. Das hat sich auch 2024 wieder gezeigt. Die Wichtigkeit ist den Innviertlern bewusst", sagt Dieter Forsthuber, der kaufmännische Direktor der Blutzentrale Linz.

Es sei für den Verein eine Selbstverständlichkeit, die Aktion zu unterstützen, betont Tim Entenfellner, Marketingleiter der SV Guntamatic Ried. "Wir pflegen sowohl mit dem Roten Kreuz als auch den OÖN eine langjährige und gute Zusammenarbeit", sagt Entenfellner.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif