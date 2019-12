Vor kurzem stellten Meena Cryle und Chris Fillmore mit seiner Band ihre fünfte CD mit dem Titel "ELeVatIonS" vor. Sie enthält Elemente des Southern Rock, Gospel, Soul, Blues, etwas Country und Balladen in selten gewordener, atmosphärischer Dichte. Die Tracks sind einfühlsam, berührend, zupackend und gänsehauterzeugend. Wer Meena und Chris live erleben will, hat dazu am 1. Februar 2020 im Gugg in Braunau Gelegenheit.