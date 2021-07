Inntöne-Festival: Weltstars auf der grünen Wiese

Bereits zum 36. Mal findet am kommenden Wochenende das Internationale Inntöne-Jazzfestival in Diersbach statt. Organisator Paul Zauner lädt auch heuer wieder zu diesem dreitägigen Konzert-Ereignis auf das Gelände des 250 Jahre alten Buchmannhofs in Diersbach ein. Das Festival wird wie auch schon im vergangenen Jahr als Freiluft-Veranstaltung durchgeführt.