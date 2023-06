Inntöne-Festival serviert am Bauernhof Jazz vom Feinsten

DIERSBACH. Fixpunkt für Musikfreunde aus der Region und Jazzfans aus aller Welt: Dutzende Radiostationen tragen Jahr für Jahr das Inntöne-Musikfestival von Paul Zauners Diersbacher Bauernhof via Mitschnitte zu Millionen von Zuhörern in aller Welt, Hunderte Besucher kommen von 21. bis 23. Juli am Buchmannhof in den Live-Genuss. Angekündigt sind drei Tage "voller Klangfarben, vielfältiger Charaktere und mystischer Grooves aus allen Himmelsrichtungen".

Festivalveranstalter Paul Zauner hat auch für heuer Musiker aus der ganzen Welt mit ihren neuesten Projekten eingeladen. "Die Vielversprechendsten" der gegenwärtigen Musikszene und diesmal fast zur Hälfte Frauen seien beim dreitägigen Jazzfestival auf der Wiese und in der Scheune zu Gast.

Die meisten der eingeladenen Künstler seien hierzulande noch nie live gehört worden. Eröffnet wird das Festival allerdings vom "Who’s who" der österreichischen Jazzszene. Austrian Syndicate gilt als Herzensprojekt von David Helbock, bei dem die jungen Wilden des Jazz auf einen international gefragten Sideman treffen.

Neben Helbock legen sich dessen Mentor Peter Madsen sowie Raphael Preuschl, Herbert Pirker und Claudio Spieler ins Zeug. Ebenfalls am Eröffnungstag zu genießen sind acht Musikerinnen aus Skandinavien – das Frauenorchester Shamania. Weitere starke weibliche Formationen beim Festival: Nout aus Frankreich, Helga Plankensteiner aus Südtirol und Zara McFarlane, die britischen Schliff beisteuert.

Als deutscher Shootingstar am Klavier kommt die 24-jährige Johanna Summerer aus Plauen daher, die den Grenzbereich zwischen klassischer und improvisierter Musik auslotet. Das Balanescu Quartet lässt seine rumänischen Wurzeln erklingen. Vieux Farka Touré kommt aus Mali nach Diersbach.

Auch Kinderprogramm ist beim Inntöne-Festival vorgesehen, dessen Küche längst überregionale Bekanntheit erlangt hat. Auch Camping und Zelteln auf dem Gelände ist wieder möglich.

Alle Informationen zu Tickets und weitere Details zum Programm finden sich online auf www.inntoene.com

