Inntöne-Festival: Live-Genuss und Millionen Zuhörer via Radiostationen

Fixpunkt für Musikfreunde aus der Region und Jazzfans aus aller Welt: Dutzende Radiostationen tragen das Inntöne-Musikfestival von Paul Zauners Diersbacher Bauernhof via Mitschnitte in alle Welt, 3000 Besucher sollen von Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 1. August, am 250 Jahre alten Buchmann-Hof in den Live-Genuss kommen.