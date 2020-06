INNtöne-Festival findet statt: "Hab mich immer auf die Zeit danach fokussiert"

Jazzfans und die Liebhaber des INNtöne-Festivals in Diersbach kommen heuer doch noch auf ihre Rechnung. Das für Pfingsten geplant gewesene Drei-Tages-Festival wird von 14. bis 16. August erstmals als Open-Air-Veranstaltung nachgeholt. Das Programm soll weitgehend wie geplant umgesetzt werden. Das Konzert soll heuer auf der Wiese vor dem bisherigen Konzertstadl stattfinden. "Natürlich müssen wir uns nach der aktuellen Reisemöglichkeit richten", sagt Festivalorganisator Paul Zauner. Für die Musikerinnen und Musiker aus Europa sollten bis dahin die Grenzen wieder offen sein, ob auch die Musiker aus Übersee kommen können, stehe noch nicht fest. "Da bleiben wir für kurzfristige Entscheidungen flexibel und lassen vorerst noch ein paar Plätze offen", sagt Zauner.

"Aufwand ist größer"

Das Programm müsse jedoch an eine Ausrichtung als Open-Air-Veranstaltung angepasst werden: "Ein Open Air braucht was anderes. Man braucht auch eine andere, aufwendigere Technik. Der Platz für die Konzertbesucher muss ebenfalls adaptiert werden. Wir werden einen Raster ins Gras mähen und die Felder mit Nummern versehen, damit der Ein-Meter-Abstand eingehalten wird", sagt der Musiker und Festivalorganisator. "Der Aufwand ist größer, aber das nimmt man in Kauf – da kann ich mich auf mein Team verlassen. Und Open Air ist ja auch schön!" Das Festival soll bei jedem Wetter über die Bühne gehen, wie Zauner sagt. Was mögliche Sitzgelegenheiten betrifft, wolle man sich "noch etwas einfallen lassen". Schutzmaskenpflicht werde es aus heutiger Sicht im Eingangs- und Wartebereich geben, auch Covid-Beauftragte sind vorgeschrieben und werden im Einsatz sein. Derzeit wird das Festival für rund 1000 bis 1250 Personen ausgelegt. "Aber wie viele Leute dann tatsächlich kommen und ob die Menschen wieder auf Veranstaltungen gehen wollen, lässt sich schwer sagen."

"Nicht allzu viel geärgert"

Die Corona-Zeit und die Tatsache, dass der Pfingsttermin nicht halten werde, habe ihn "gar nicht so gestresst". Er sei immer zuversichtlich gewesen: "Ich habe mir gedacht, das kommt alles schon wieder irgendwie, habe alle Energie in die Zukunft gerichtet und mich nicht allzu viel geärgert."

Auch die gastronomischen Angebote werden weitläufiger gestaltet, das traditionelle Zelt im Hofinneren werde es aber auf jeden Fall wieder geben.

Das Programm ist auf der Webseite nachzulesen, die Beginnzeiten sollen beibehalten werden. Ganz besonders freut er sich auf das erstmalige Gastspiel der norwegischen Trompeterin Hildegunn Oiseth: "Das ist eine wunderbare Musik mit sehr viel Tiefe – ganz was Besonderes!", schwärmt Zauner. Die Norwegerin und ihre Band werden am Sonntag zu hören sein.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at