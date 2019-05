"Innovativste Schule Oberösterreichs" mit weiteren Bewerbserfolgen

BRAUNAU. HTL Braunau dank vieler nominierter Wettbewerbsprojekte erneut ausgezeichnet.

Finalisten Selina Spiessberger und Hannes Stadler Bild: HTL Braunau

Bereits zum sechsten Mal wurde die HTL Braunau als innovativste Schule Oberösterreichs ausgezeichnet – und damit für die Summe und die Qualität eingereichter Projekte gewürdigt. Insgesamt 31 Arbeiten aus der HTL Braunau nahmen allein am diesjährigen Wettbewerb "Jugend Innovativ" teil. "Ich bin stolz auf dieses wiederholte externe Lob und bedanke mich bei allen Schülern sowie bei ihren Betreuern für die geleistete Arbeit", sagt Direktor Hans Blocher.

Beim Wettbewerb Jugend Innovativ wurden insgesamt 438 Projekte eingereicht. 78 davon wurden für die Halbfinale ausgewählt, für Oberösterreich 17 Teams: Sieben Projekte aus Braunau schafften es ins Halbfinale, das entspricht einem Anteil von 40 Prozent, zwei Teams wurden sogar mit Finaltickets belohnt.

Für das Halbfinale nominiert: ein Projekt mit einer selbst entwickelten und gebauten Drohne. Dazu ein Projekt, das sich mit dem Thema Mikroplastik beschäftigt, sowie eines, das die Möglichkeit der Verwendung von Chitosan als Konservierungsmittel untersucht, und eines, das sich mit einer speziellen Brennstoffzelle beschäftigt. Bei weiteren der nominierten Projekte geht es um die Wärmeregulierung in einer Insektenbrutkammer, die Konstruktion und den Bau eines elektrischen Lastenfahrrads und den Umbau eines "normalen" Verbrennungsmotors auf Wasserstoffantrieb.

"Wir sind damit österreichweit die Schule mit den meisten Halbfinalnominierungen", sagt Abteilungsvorständin Gerda Schneeberger. Das Brennstoffzellenprojekt von Selina Spiessberger und Hannes Stadler sowie das elektrische Lastenfahrrad von Lukas Jesenko und Maximilian Standhartinger erhielten Finaltickets, sie stellen ihre Arbeiten Anfang Juni in Wien vor.

Sieg bei Energy Globe

Nun wurde auch noch das Projektteam "HumanEnergy" Christoph Schnitzinger und Leonhard Winkler – beide Absolventen der HTL Braunau – mit dem Energy Globe Oberösterreich in der Kategorie Jugend ausgezeichnet. In vielen aktuellen Forschungsprojekten wird intensiv an neuen Mikroimplantaten geforscht. Einige davon, zum Beispiel Herzschrittmacher, haben sich bereits durchgesetzt und sind aus der Medizin nicht mehr wegzudenken.

Diese Implantate werden derzeit vorwiegend durch Lithiumiodid-Batterien mit Energie versorgt, nach einigen Jahren muss operativ getauscht werden, da die Leistungsdichte drastisch abnimmt. Die Innviertler Maturanten haben an einer alternativen Energieversorgung geforscht.

Aufgrund der ständigen Verfügbarkeit von Blutzucker in Gewebelösungen erweise sich eine, wie in diesem Projekt gebaute Glukosebrennstoffzelle als vielversprechendes Modell. Durch die Energieerzeugung aus einer elektrochemischen Reaktion von Glukose könnte somit auf eine Batterie verzichtet werden.

Dadurch wären viele risikoreiche und kostenintensive Operationen zu vermeiden, welche momentan durch den notwendigen Wechsel der Batterie entstehen. Die beiden HTLer haben die grundsätzliche Möglichkeit für die Glukosebrennstoffzelle nachgewiesen, natürlich sei der Weg hin zu einer konkreten Anwendung und Umsetzung dieser Idee noch ein weiter. (sedi)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema