Innenstadt-Stände statt Maidult

Oberbürgermeister Jürgen Dupper sei aber im Austausch mit den Brauereien und Schaustellern, um Möglichkeiten für alternative Formen zu suchen.

"Die Maidult ist ein wahnsinnig beliebtes Fest in der Region, das einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt hat. Da man derzeit jedoch nicht abschätzen kann, in welchem Rahmen man für die Zeit ab dem 30. April planen kann, ist es aktuell schier unmöglich, eine reguläre Maidult zu organisieren", sagt der Passauer Bürgermeister. "Auf keinen Fall möchten wir, dass es eine ,verkümmerte Maidult‘ gibt, bei der sich alle Besucher fragen, was das soll."

Der Stadt Passau sei es trotzdem ein wichtiges Anliegen, der Bürgerschaft und den Gästen etwas zu bieten und dabei gleichzeitig die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Im Dialog sollen Flächen, etwa im Klostergarten oder im Bschüttpark, definiert werden, wo man sich verkleinerte, familiengerechte Angebote vorstellen könne, sobald die Pandemie-bedingten Einschränkungen entsprechend aufgehoben sind. Wie im Vorjahr sei jedenfalls geplant, einzelne Stände im Bereich der Innenstadt zu platzieren. Dadurch sollen Passanten eine willkommene Abwechslung erfahren und die örtlichen Vertreter der Schaustellerbranche eine Verdienstmöglichkeit erhalten.