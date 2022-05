"Inn4tler Sattelfest": Rad-Vintage und E-Bikes

Eine Ausfahrt für Radbegeisterte bietet das ARBÖ Radsportteam Ried am Sonntag, 15. Mai, unter dem Titel "Inn4tler Sattelfest" mit Start und Ziel am Gelände der Brauerei Ried. Die Genussausfahrt für Vintage-Räder und E-Bikes führt in drei verschieden langen Runden durch das Innviertel.

Die Vintage-Tour richtet sich an Besitzer von Rennrädern bis Baujahr 1987 mit Stahlrahmen, Rahmenschaltung und Pedalen mit Riemen. "Unser Herz schlägt für Vintage-Räder, aber gleichzeitig hat der Komfort von E-Bikes natürlich seine Vorteile. Wir schaffen darum eine Plattform für alle gemeinsam. Beim Innviertler Sattelfest sind heuer erstmals neben Vintage-Rädern auch E-Bikes herzlich willkommen", so Vereinsobmann Josef Gadermaier.

"Das Innviertler Sattelfest ist kein Radrennen, sondern eine genussvolle Ausfahrt. Es steht nicht im Vordergrund, wer am schnellsten das Ziel in der Brauerei Ried erreicht. Vielmehr geht es um Freundschaft, Entschleunigung und einen schönen gemeinsamen Tag", so Gadermaier.

Drei verschiedene Routen

Es gibt drei verschiedene Runden für Vintage-Räder, eine für E-Bikes und eine Familienrunde für Groß und Klein: Schmalz-Runde (113 km, 1240 Hm) – Start um 8 Uhr; Malz-Runde (75 km, 720 Hm) – Start um 9 Uhr; Hopfen-Runde (55 km, 540 Hm) – Start um 9 Uhr; E-Radler-Runde (55 km, 540 Hm) – Start um 10 Uhr; Kracherl-Runde (15 km, 120 Hm) – Start um 11 Uhr. Auf allen Strecken wird es Schotterpassagen zu bewältigen geben.

Die Teilnahme an der Kracherl-/Familien-Runde ist kostenlos, es kann je nach Lust und Laune mit jedem Rad gefahren werden. Am Gelände der Brauerei Ried wird bei Musik verköstigt, und es gibt eine Tombola. Anmeldung und weitere Informationen zur Veranstaltung: www.radsportteam-ried.at.