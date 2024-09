Inn-Salzach-Classic: Start für die zweite Ausfahrt

Wie schon bei der Premiere im vergangenen Jahr, wird auch heuer wieder in Helpfau-Uttendorf gestartet. Die zweitägige Genussfahrt zählt bereits zu den größten im deutschsprachigen Raum.

200 Fahrzeuge sind angemeldet. Am Samstag führt die Tour nach Braunau, Altheim, Schärding Richtung Bad Füssing. Zurück geht es über Geinberg und Aspach. Am Sonntag führt die Route nach Mattighofen, Oberndorf, weiter Richtung Laufen, Tittmoning und Burghausen. Start ist an beiden Tagen um 8.30 Uhr in Helpfau-Uttendorf. Alle Infos sowie die genaue Wegbeschreibung auf www.inn-salzach-classic.at Foto: mahu

