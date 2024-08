Inklusives Theaterstück kommt nun auf die Bühne

Miravita Innviertel aus Waldzell und die Lebenshilfe-Werkstätte in Ried haben ein inklusives Theaterprojekt für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gestartet. Die Aufführung findet am Samstag, 31. August, um 18.45 Uhr in der Mehrzweckhalle Waldzell statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Beim Stück wirken 15 Kunden und zwei Mitarbeiter von Miravita Innviertel, sechs Beschäftigte und eine Mitarbeiterin der Lebenshilfe-Werkstätte Ried sowie vier Schüler der Mittelschule Waldzell mit. Künstlerisch geleitet und gestaltet wird von Cassandra Rühmling und Torsten Hermentin, zwei Schauspielprofis aus Salzburg, und der Tanzlehrerin Vanessa Ulrich, einer Mitarbeiterin der Lebenshilfe im Lohnsburger Laden. Für die organisatorische Leitung hat sich Katrin Augustin, Einrichtungsleiterin Wohnen Miravita, bereit erklärt, sie wird auch im Stück mitwirken.

Die "Bushaltestelle der Träume" ist eine Mischung aus Tanz, Schauspiel und Gesang. Um das Projekt nachhaltig betreiben zu können, werden weitere Spender und Sponsoren zur Unterstützung gesucht: www.miravita.eu. Miravita in Waldzell feiert heuer sein 15-jähriges Bestehen.

