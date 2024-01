Inklusion ist gelungen: Martina erfüllt sich Traum

"Ich habe Martina gefragt, was ihr Traumjob sei, da kam die Antwort zurück, dass sie mit Kindern arbeiten möchte. So nahm alles seinen Anfang", sagt Angelika Walzinger, Mitarbeiterin der Lebenshilfe OÖ in Ried im Innkreis. Seit über einem Jahr arbeitet Martina Hörandner, die bei der Lebenshilfe beschäftigt ist, nun jeden Montagvormittag im Lohnsburger Kindergarten.

"Da Martina im ,Lohnsburger Laden‘, einer Zweigstelle der Lebenshilfe Ried, arbeitet und der Kindergarten nur wenige Gehminuten entfernt ist, hat sich das gut angeboten", sagt Walzinger. Das Projekt läuft unter dem Begriff Integrative Beschäftigung. Bei diesem Modell arbeiten Menschen mit Beeinträchtigung außerhalb der Lebenshilfe-Werkstätten bei Unternehmen, Vereinen, öffentlichen Einrichtungen oder Privatpersonen. Es entsteht kein Dienstverhältnis und die Beschäftigten bleiben bei der Lebenshilfe OÖ versichert.

Am Beginn, im Oktober 2022, so Walzinger, sei es für alle Beteiligten eine große Herausforderung gewesen. "Natürlich war der Austausch mit Angelika und der Lebenshilfe sehr wichtig, wir haben ja alle nicht gewusst, was auf uns zukommt. Mir war klar, dass es nur funktioniert, wenn alle Kolleginnen mitziehen", sagt Sabine Gadringer, Leiterin des Lohnsburger Kindergartens, und fügt hinzu: "Das erste Jahr war für alle ein Orientierungsjahr, mittlerweile sind wir zusammengewachsen und Martina ist Teil des Kollegiums und sehr beliebt bei den Kindern." Für die selbstbewusste Martina Hörandner, die in Aurolzmünster lebt, ging ein Traum in Erfüllung: "An den ersten Arbeitstagen war ich sehr nervös, weil alles so neu war. Aber alle waren sehr freundlich zu mir, da habe ich mich doch schnell an die Situation angepasst. Ich habe jetzt sehr viel Spaß." Sie bastle gerne, gehe mit den Kindern viel an die frische Luft und unterstütze diese, wenn Probleme aufträten, so die 27-Jährige. "Martina steigt erst einige Wochen nach den Ferien bei uns ein, da sich hier die Kinder und die Kolleginnen erst selbst an die neuen Gegebenheiten gewöhnen müssen. Martina braucht Stabilität und die können wir erst nach der Eingewöhnungsphase der Kinder garantieren", sagt Leiterin Gadringer.

Generell sei Stabilität ein gutes Stichwort: "Wir haben vier Gruppen bei uns im Kindergarten, Martina arbeitet in drei davon und macht das wirklich super. Man darf auch nicht vergessen, sie arbeitet immer nur am Montagvormittag, da ist es auch für sie schwer, eine gewisse Routine zu entwickeln", so Gadringer, die den Kindergarten seit zwölf Jahren leitet. "Eine Kollegin sagte erst neulich, Martina solle rausgehen und sagen können, dass der Montag der schönste Tag der Woche für sie sei. Das ist das Wichtigste und trifft es wirklich am besten", betont Gadringer. "So funktioniert Inklusion, ich kann es nur jeder Einrichtung empfehlen. Ein offener und ehrlicher Austausch untereinander ist dabei entscheidend." Martina möge es überhaupt nicht, wenn nicht mit ihr, sondern über sie gesprochen werde. Sie wisse, was sie wolle, und spreche Themen auch an, sagt auch Walzinger, die als Mitarbeiterin der Lebenshilfe OÖ in Ried im Innkreis als Bindeglied zwischen Lebenshilfe und Kindergarten fungiert. "Wir hoffen auf eine lange Zusammenarbeit und die Kinder lieben es, wenn Martina bei uns in der Gruppe ist", sagt Ursula Fisecker, Pädagogin im Lohnsburger Kindergarten. "Ich mag es, am Montag hier zu arbeiten, es macht so viel Spaß und der Tag vergeht wie im Flug", zeigt sich Hörandner begeistert.

Autor Mario Friedl Mario Friedl