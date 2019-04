Infotag Sonderpädagogisches Zentrum "Angst vor der Nicht-Norm nehmen"

MATTIGHOFEN, BEZIRK. Zwei Mütter "besonderer" Kinder über die Bedeutung dieser Bildungseinrichtung.

Das Mittagessen wird gemeinsam gekocht. Bild: www.sylviahaginger.com

Claudia Schwöllinger aus St. Johann und Melanie Mayer aus Aspach sind Mütter besonderer Kinder. Diese sind sieben beziehungsweise neun Jahre, beeinträchtigt und besuchen das Sonderpädagogische Zentrum (SPZ) Mattighofen. Mit einem Informationstag, Flyern und einer neuen, von ihnen gestalteten Homepage wollen die beiden Elternvertreterinnen eines erreichen: "Diese Angst vor der Nicht-Norm nehmen. Angst, die wir Eltern dieser besonderen Kinder schließlich alle haben", sagt Mayer. Der Infotag findet am Freitag, 3. Mai, statt.

"Wollen Image verbessern"

Der Elternverein des SPZ trifft sich regelmäßig, um aktuelle Themen zu diskutieren. Dabei wurde die Idee des Infotages geboren. "Wir wollen eine Imageverbesserung für die Schule erreichen, in der unsere Kinder sind", sagt Obfrau-Stellvertreterin Mayer. "... und in der Öffentlichkeit Bewusstsein schaffen sowie der Bevölkerung auch ein wenig die Scheue nehmen", ergänzt Obfrau Schwöllinger.

Die Kinder sind unterschiedlich beeinträchtigt, manche haben eine Lernschwäche, andere sind körperlich oder geistig behindert. Die Sonderpädagogik sei eine wichtige Schulform, sind sich beide Mütter einig, weil Integration in der Regelschule nicht für jedes Kind möglich sei. "Im SPZ wird mit einem guten Betreuungsschlüssel wirklich individuell gefördert", sagt Schwöllinger. Standortsicherung habe deswegen oberste Priorität. "Ziel der Schule ist, die Kinder auf ein zukünftiges, wertvolles Leben vorzubereiten und so zu fördern, dass sie später in Tagesheimstätten oder dergleichen sein können", sagt die Obfrau.

Ideale Voraussetzungen

In Mattighofen seien die Voraussetzungen aufgrund der Klassengrößen ideal. Der Einstieg in den Schultag beginnt sanft mit einem Morgenkreis, der Vortag und die Situation zu Hause werden gemeinsam reflektiert. Nach der Jause wird mit den Kindern in Gruppen gearbeitet, bei Bedarf werden sie individuell gefördert. Auch Therapiestunden finden am Vormittag statt, danach wird gemeinsam eingekauft und das Mittagessen gekocht und gegessen. Die Nachmittagsbetreuung beginnt täglich ab 13 Uhr.

Zum Informationstag sind all jene eingeladen, die einen Einblick in den Schulalltag und Antworten auf offene Fragen haben wollen.

Infotag: Sonderpädagogisches Zentrum Mattighofen (Stadtplatz 3) am Freitag, 3. Mai, 9 Uhr.

