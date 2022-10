Um die Bevölkerung in Sachen Energie zu informieren und zu unterstützen, wird am Montag, 28. November, um 18.30 Uhr im Schärdinger Kubinsaal ein Informationsabend abgehalten. Dort gibt es Energiespartipps des Energiesparverbandes und Informationen des Heizwerkbetreibers (Fernwärme Schärding) zu möglichen Anschlüssen. Infos gebe es zudem zum Thema Glasfaser-Internet, so die Stadtgemeinde.