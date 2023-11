Infoabend: "Die Geburt im Klinikum Schärding"

Am Montag, 20. November, lädt das Team der Gynäkologie und Geburtshilfe des Klinikums Schärding erstmals zu einem Informationsabend zum Thema "Die Geburt am Klinikum Schärding" ein. Werdende Eltern können ihre Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit ihrem Baby ab 19 Uhr direkt an Gynäkologinnen und Gynäkologen, den Kinderarzt, Hebammen und Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in einer lockeren Atmosphäre stellen.

"Dem geburtshilflichen Team ist es besonders wichtig, die werdenden Mütter und Väter kompetent und einfühlsam auf das besondere Ereignis vorzubereiten", heißt es in einer Presseinformation des Klinikums Schärding. Wenn es möglich ist, können Interessierte sich selbst einen Eindruck von der Geburtenstation und dem Kreißzimmer des Klinikums Schärding machen. Eine Anmeldung zum Informationsabend ist nicht notwendig.

