Ines Kahrer hat mit ihren 26 Jahren bereits Geschichte geschrieben. Sie und ihr Kollege Alex Huber waren die ersten Österreicher, die im Kraftdreikampf Equipped an den World Games*, die im Juli in Birmingham (USA) ausgetragen wurden, teilnehmen durften. Zwar ohne echte Medaillenchance, aber motiviert bis in die Haarspitzen, machte sich die Innviertlerin auf den Weg in die USA.