Rückblick auf ein bewegtes Jahr 2024: Industrieregion durchlebte eine schwere Zeit

Die KTM-Mitarbeiter leben seit vielen Monaten in zermürbender Ungewissheit.

2024 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem die Mattighofner Weltmarke KTM zum zweiten Mal Insolvenz anmelden musste. Die Schulden, die die KTM Motor Fahrzeugbau AG vor 33 Jahren, also 1991, vor das Insolvenzgericht brachten, lagen bei rund 70 Millionen Euro.