Es läuft bei Ina Huemer. Die 21-jährige Taiskirchnerin wurde in der Vergangenheit von einer langwierigen Erkrankung und Verletzungen ausgebremst, kämpfte sich 2019 aber zurück an die österreichische Spitze. Noch besser verlief ihr Start ins Jahr 2020. In 7,56 Sekunden holte sie den Hallen-Landesmeistertitel über 60 Meter und stellte kurz darauf über 200 Meter (24,39 Sekunden) eine österreichische Jahresbestleistung auf.