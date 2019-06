Ina kehrt nach sechs Jahren "zurück"

Es läuft gut für Ina Huemer. Die 20-jährige Taiskirchnerin wurde am Wochenende in 12,29 Sekunden Landesmeisterin über 100 Meter und landete über 200 Meter auf Platz zwei. Tolle Erfolge, die aber angesichts ihrer Nominierung für die U23 Europameisterschaft in Schweden (11. bis 14. Juli) eher zur Randnotiz werden. Sechs Jahre nach ihrem Einsatz bei den EYOF (Europäische Olympische Jugend-Sommerspiele) kehrt die Studentin nun auf die internationale Bühne zurück. Sie wird gemeinsam mit ihren flotten Kolleginnen die österreichische Staffel über 4x100 Meter bilden. Mit der Volkszeitung sprach die Sprinterin kurz nach ihrer Einberufung über Vergangenes, Aktuelles, Umstellungen und die Einsamkeit im Call-Room.

Wie haben Sie von Ihrer Nominierung für die U23 EM erfahren?

Ina Huemer: Zunächst gab es nur Gerüchte. Es war lange nicht klar, ob es überhaupt eine österreichische Staffel bei der U23 EM geben wird. Vergangene Woche hat uns der ÖLV dann informiert, dass die vier Saisonschnellsten über 100 Meter teilnehmen werden.

Wie groß waren Freude und Überraschung?

Riesig! Ich habe schon Wochen vorher meine Chance gewittert, wollte mir aber keine allzu großen Hoffnungen machen. Ich war schon im Trainingslager schnell, konnte es aber bei Wettkämpfen nicht immer in gute Resultate umsetzen. Aber zuletzt bin ich immer schneller geworden und das hat zum Glück gereicht.

Seit Sie von ihrem EM-Einsatz wissen: Haben Sie das Training angepasst?

Nicht wirklich. Die Umstellung ist schon im Herbst 2018 passiert, als ich wegen meines Studiums nach Wien übersiedelt bin. Deshalb und wegen meiner Erfahrungen in der Vergangenheit habe ich einiges verändert.

Und das wäre?

Früher habe ich es zu sehr mit der Brechstange versucht, extrem viel trainiert und meinem Körper viel zugemutet. In Absprache mit meinem Trainer Klaus Angerer habe ich das Ganze etwas heruntergeschraubt und bin dadurch lockerer geworden. Und mit dieser Methode sind auch die Erfolge wieder zurückgekommen. Ich setze mir keine konkreten Ziele mehr, sondern schaue einfach, was möglich ist.

Du bist Sprinterin und damit "Einzelkämpferin". Wie groß ist da die Umstellung, in einem Team zu laufen?

Beim Staffellauf kann einiges schief gehen, aber es bringt auch einige Vorteile mit sich. Normalerweise sitzt man bei einem Großereignis vor dem Start ganz alleine im Call-Room. Niemand spricht miteinander, dabei rede ich vor einem Wettkampf gerne. Deshalb freue ich mich sehr auf Schweden, weil ich dort gemeinsam mit meinen Kolleginnen sitzen werde.

Auf welcher Position werden Sie laufen?

Wahrscheinlich als Nummer drei oder vier?

Was wäre Ihnen lieber?

Am Schluss ins Ziel zu laufen wäre sicher cool, aber da vertraue ich voll und ganz den Trainern, die uns aufstellen.

Sind Sie vor dem Start nervös?

Ein bisschen. Aber grundsätzlich tue ich mir bei großen Wettkämpfen leichter. Daheim ist der Druck, gewinnen zu müssen, viel größer. Bei einer Europameisterschaft weiß man im Vorhinein, dass viele richtig gute Athleten dabei sind.

Wofür oder wem sind Sie dankbar?

Meinem Verein, der IGLA long life und meinen Sponsoren, wie RZL Software. Dank ihnen musste ich mir noch nie Gedanken machen, ob ich mir ein Trainingslager leisten kann oder nicht.

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at