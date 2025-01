In zwei Wochen wird bei einem der größten Charity-Bälle in OÖ aufgetanzt

Vor einem Jahr ist der beliebte Rieder Stadtball an die "alte Wirkungsstätte" zurückgekehrt. Nach vier Jahren Pause, unter anderem wegen der Corona-Pandemie, fand die Veranstaltung von Round Table 31 Ried in der Jahnturnhalle statt. Dort wurde der größte Charity-Ball in Oberösterreich schon zwischen 1995 und 2009 veranstaltet, dann wechselte man in die Messehallen 18 und 19. Das neu überarbeitete Ballkonzept wurde im vergangenen Jahr von den rund 1500 Besuchern gut angenommen, dementsprechend zuversichtlich sind die Ballorganisatoren von Round Table Ried vor der 28. Auflage des Stadtballs am Samstag, den 18. Jänner.

"Wir haben Anfang September mit den Vorbereitungen begonnen. In die ganz heiße Phase geht es dann in den drei Tagen vor dem Ball mit dem Aufbau. Alles läuft nach Plan", sagt Hermann Richter-Irsigler, der 42. Präsident in der Geschichte von Round Table Ried. Die Präsidentschaft läuft jeweils ein Jahr.

"Die Entscheidung, mit dem Stadtball wieder in die Jahnturnhalle zu übersiedeln, war absolut richtig. Die Atmosphäre ist gediegen, die Dekorationsmöglichkeiten für den Ball sind sehr gut. Die Zusammenarbeit mit dem Turnrat des ÖTB Ried funktioniert ausgezeichnet. Auch kurzfristige Wünsche unsererseits werden so gut wie möglich umgesetzt", sagt Richter-Irsigler, der mit rund 1400 Gästen rechnet.

Round-Table-Mitglieder tanzen beim Ball auf.

Ein klassisches Ballmotto gibt es nicht, der Stadtball habe sich in den vergangenen Jahrzehnten als Marke etabliert. Neu ist, dass es heuer vor der Mitternachtseinlage eine Charity-Auktion geben wird. Dabei können drei vom Künstler Reinhard Adlmannseder zur Verfügung gestellte Werke ersteigert werden. Dieser Erlös wird für karitative Zwecke gespendet, unter anderem an die sozialpädagogische Einrichtung für Kinder und Jugendliche im Schloss Neuhaus. Seit vielen Jahren ist der Rieder Stadtball einer der größten Charity-Bälle in Oberösterreich. Auf die Frage, ob er sich noch an seinen ersten Stadtball erinnern könne, antwortet Richter-Irsigler: "Ja, ich war 16 oder 17 Jahre alt und habe aufgetanzt. Im Alter zwischen 16 und 23 Jahren habe ich insgesamt bei 34 Bällen aufgetanzt. Es war damals eine große Leidenschaft von mir."

Die Disco im Kellerbereich wird es heuer nicht mehr geben. Stattdessen wird ein vergrößerter Roulette-Bereich mit zwei Tischen von Casinos Austria aufgebaut. Neu ist auch eine Weinbar im Obergeschoß. Heuer wird es aufgrund des großen Andrangs im vergangenen Jahr zwei Fotostationen bis spät in die Nacht geben, auch das traditionelle Eisbuffet um Mitternacht ist ein Fixpunkt. Auf den drei Bühnen ist beste Stimmung mit der Royal Sound Big Band, Louie Austen, Dorian und weiteren Künstlern garantiert.

Vorverkaufskarten zum Preis von 31 Euro für den Rieder Stadtball am Samstag, 18. Jänner, gibt es bei der Sparkasse Ried-Haag, Uhren Schmollgruber, Papierhandlung Dim, Restaurant Ernesto und bei allen Mitgliedern von Round Table 31 Ried. Karten an der Abendkasse (falls noch verfügbar) kosten 36 Euro. Weitere Infos unter rieder-stadtball.at

Hermann Richter-Irsigler

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif