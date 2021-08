Nach einem Jahr coronabedingter Zwangspause befinden sich die Vorbereitungen für die 37. Auflage des Weberzeile Stadtlauf Ried – organisiert von der LAG Genböck Haus Ried – in der finalen Phase. "Am Montag habe ich endlich die offizielle Genehmigung erhalten", freut sich Hauptorganisator Andreas Steinbacher über die positive Nachricht. Er geht davon aus, "dass jetzt nichts mehr dazwischenkommt." Wenn dem so ist, fällt heuer der erste Startschuss am Samstag, 21.