In zehn Tagen wieder fit für den Pflegeberuf

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Frühling startet am 18. September am Krankenhaus St. Josef Braunau die zweite kostenlose, zehntägige "Refresher-Kompaktschulung" für all jene, die wieder fit für den Pflegeberuf werden wollen. Zielgruppe sind Personen, die im Gesundheits- und Krankenpflegeberuf bereits gearbeitet, diesen Beruf aber für längere Zeit nicht mehr ausgeübt haben.

"Es freut mich, dass aufgrund des Refreshers einige Pflegekräfte bereits wieder in den Beruf zurückgekehrt sind", sagt Sandra Kaufmann, Pflegedirektorin des Braunauer Spitals.

Das Schulungsprogramm wird an das aktuelle Niveau der Teilnehmerinnen und Teilnehmer angepasst, das Alter spielt keine Rolle. Nach dem Refresher wird eine Anstellung im Krankenhaus Braunau angeboten – das ist aber keine Bedingung für die Teilnahme. Auf Wunsch können bis zu fünf Schnuppertage absolviert werden. "Wir nehmen uns auch gerne Zeit für ein ausführliches Gespräch, um Ängste, Sorgen oder Befürchtungen zu besprechen. Durch die Unterstützung der Pflegeexperten können wir bei dieser Schulung Pflege auf dem neuesten Stand gewährleisten", sagt Kaufmann.

Termin: 18. bis 29. September, jeweils von 8.30 bis 11.45 Uhr. Ansprechpartnerin ist Pflegedirektorin Sandra Kaufmann, Telefonnummer: 07722/8048200

