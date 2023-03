In Summe weniger Delikte, aber viel mehr Cybercrime

Allerdings sei auch die Aufklärungsquote gesunken – von 63,5 Prozent auf 57,3 Prozent. Hierbei sei festzustellen, dass die Zahl der Delikte mit Cybercrimebezug wie Internetkriminalität stark zugenommen habe: Häufig werden auch Betrugsversuche angezeigt, die am Ende dank der Aufmerksamkeit der potenziellen Opfer erfolgslos bleiben, sich aber in der Anzeigenstatistik niederschlagen.

Ermittlungsansätze schwierig

Die Ermittlungsansätze seien dabei schwierig, weil die potenziellen Opfer die Kommunikation oft noch vor der Anzeigeerstattung bei der Polizei löschen würden, keine Geldflüsse vorhanden seien und der Aufwand für die Ermittlungen gegen die unbekannten Beschuldigten, die sich meist irgendwo im Ausland aufhielten, unverhältnismäßig hoch sei, so die Polizei.

Die Ermittlungen scheiterten in vielen Fällen auch an juristischen Hürden, da gewisse strafprozessuale Ermittlungsmaßnahmen mangels eines Vermögensschadens gar nicht durchgeführt werden dürften, so die Polizei.

