In Stadt Braunau ist ein eigener Klimarat aktiv

Die Stadtgemeinde Braunau will bis Herbst 2025 eine Klimastrategie "Braunau 2040" erarbeiten, begleitet vom Klimabündnis Oberösterreich. Nach einem Startworkshop einer eigenen Arbeitsgruppe sind nun zufällig ausgewählte Bürger zum 1. Braunauer Klimarat eingeladen. Die Ergebnisse des Klimarates sollen am 12. März um 18 Uhr im Veranstaltungszentrum Braunau öffentlich präsentiert werden. Braunau wolle mit gutem Beispiel vorangehen und als eine der ersten Städte in Oberösterreich eine kommunale Klimastrategie mit klaren Handlungsoptionen entwickeln. Für die Erarbeitung einer Klimastrategie "Braunau 2040" wurde Ende 2024 eine Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung gegründet und ein einjähriger Prozess gebildet.

In Workshops zu den Themenbereichen "Energie & Gebäude", "Bodenschutz & Klimawandelanpassung" sowie "Beschaffung & Ernährung" sollen bis Herbst 2025 konkrete Maßnahmen erarbeitet werden. Beim 1. Braunauer Klimarat haben 20 zufällig ausgewählte Bürger die Möglichkeit, zukünftige Maßnahmen vorzuschlagen, zu diskutieren und so direkt an der Entwicklung der Klimastrategie mitzuwirken.

Wer nicht vom Zufallsgenerator ausgewählt und zum Klimarat eingeladen wurde, sei dennoch aufgerufen, Ideen und Vorschläge in den Prozess mit einzubringen: bis spätestens 20. März per E-Mail an: magdalena.schwendtner@braunau.ooe.gv.at

