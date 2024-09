In St. Aegidi ist die Ortskernbelebung zentrales Thema

3,5 Millionen Euro: So hoch war jener Betrag, der in das neue Ortszentrum in St. Aegidi investiert wurde. Von 2020 bis 2023 wurde der Mittelpunkt der kleinen Sauwaldgemeinde umgestaltet. Eine Investition, die sich bereits ein Jahr nach der Fertigstellung in mehrfacher Hinsicht bezahlt macht: Zum einen, weil der Ort dadurch nach langer Zeit einen echten "Mittelpunkt" bekam und damit auch verstärkt belebt wird.