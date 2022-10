Der Winter kommt. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. "In Schärding gehen aber die Lichter nicht aus", sagt Bürgermeister Günter Streicher (SP) und spricht mit dieser einen Aussage gleich zwei aktuelle Themen in der Stadt an. Im Rahmen eines gemeinsamen Pressegesprächs mit den "Aktiwirten Schärding" gab die Stadtgemeinde zum einen bekannt, dass die Schärdinger Lichtspiele auch in diesem Jahr wie gewohnt in der anstehenden Adventszeit über die Bühne gehen werden.