In Saiga Hans lief alles wie am Schnürchen

Die Sonne lachte am vergangenen Sonntag mit Max Schrattenecker um die Wette. Gemeinsam mit seinen Kollegen vom Lauftreff Saiga Hans organisierte er zum zweiten Mal den "Saiga Hanser Woidlauf". Mehr als 300 Sportler nahmen in diesem Jahr erneut teil und gaben in den drei Laufbewerben durch das Kobernaußerwald-Gebiet ihr Bestes. Knapp 50 Kinder stellten zuvor in einem eigenen Bewerb am Sportplatz in St. Johann ihr Lauftalent unter Beweis.

Junge Lauftalente zeigten in St. Johann ebenfalls ihr Können.

"Es war wieder eine sehr coole Geschichte", sagte Schrattenecker. Der gesamte Wettbewerb sei problemlos verlaufen, der Plan der Veranstalter voll aufgegangen. Viele Besucher säumten den Streckenrand. Das Kaiserwetter in St. Johann tat an diesem Tag sein Übriges. "Im Vorjahr hatten wir doch etwas Pech mit dem Wetter. Heuer hat es dafür umso mehr gepasst." Das Fazit falle daher "absolut positiv" aus, so Schrattenecker.

Eine Erfolgsgeschichte

Zufrieden werden wohl auch Gerold Grubmüller (TSV Mattighofen) und Stefanie Erharter (Team Hoizwuid) sein. Die beiden Läufer gewannen den herausfordernden Geländelauf, bei dem es über 11,5 Kilometer knapp 300 Höhenmeter zu bewältigen gab. Bei den Herren landeten neben Grubmüller Raimund Reindl (Lauftreff Nussdorf, Rang zwei) und Samuel Ebner (LAG Ried, Rang drei) auf dem Podest. Bei den Damen gesellten sich die Zweitplatzierte Elisabeth Schoßböck und die Dritte Nina Stieglbauer (beide TSV Mattighofen) zu Siegerin Erharter.

Gerold Grubmüller vom TSV Mattighofen siegte im Geländelauf. Bild: LETTNER

Im Genusslauf, bei dem die Läufer eine 6,2 Kilometer lange Strecke bewältigten, war bei den Herren Robert Mayr vom Lauftreff Saiga Hans nicht zu schlagen. Bei den Damen siegte Hanna Stadler. Im Nordic-Walking-Bewerb feierten Heidemarie Huber-Erler und Franz Burgstaller den Gewinn der Goldmedaille. Diese gab es auch für die Läufer von "Holzbau Mühlbacher", die sich mit 55 Teilnehmern und insgesamt 418 Kilometern den heiß begehrten Wanderpokal im Teambewerb sicherten.

Steile Sache: Die Läufer mussten zahlreiche Höhenmeter bewältigen. Bild: Ahmad Alsharhan

Dass sie diesen auch im nächsten Jahr verteidigen können, ist für Schrattenecker fast schon beschlossene Sache. "Wir haben nur positive Rückmeldungen erhalten. Wir haben auf jeden Fall vor, die Veranstaltung in dieser Form weiterzuführen. Schließlich zählt der Woidlauf mittlerweile zu den größten Läufen im Innviertel."

