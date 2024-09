In "Saiga Hans" geht es wieder über Stock und Stein

Dieser Lauf ist anders. Und gerade deshalb kommt er wohl auch so gut an. Zum dritten Mal gehen am Sonntag, 15. September, Läuferinnen und Läufer von Jung bis Alt beim "Saiga Hanser Woidlauf" an den Start. Initiiert wird die Veranstaltung in bereits gewohnter Form vom jungen Organisationsteam rund um Tobias Salhofer und Max Schrattenecker von der Sektion Laufen der Union St. Johann. Diese wurde von Salhofer und Schrattenecker extra für die Premiere des "Woidlaufs" im Jahr 2022 gegründet. Was folgte, war eine erfolgreiche Debütveranstaltung und eine ebenso begeisternde zweite Auflage im vergangenen Jahr. Mehr als 300 Teilnehmer waren bei den ersten beiden "Woidläufen" mit von der Partie.

Dass aber alle guten Dinge drei sind, wissen auch Salhofer und Schrattenecker. Die Vorbereitungen für die kommende Ausgabe laufen daher bereits seit Wochen auf Hochtouren. Mittlerweile ist das "Woidlauf-Team" eingespielt, so soll auch die dritte Auflage zu einem Erfolg werden.

Mit den Kinderbewerben wird der Lauf in "Saiga Hans" eröffnet. Bild: Union St. Johann

Start und Ziel des Laufes ist das Sportplatzgelände. Von dort geht es hinaus in die freie Natur, in die idyllische Landschaft des Kobernaußerwaldes und auf die Strecke, die den "Woidlauf" so besonders und einzigartig in der Region macht. "Bei uns sind die Läufer nicht wie bei anderen Veranstaltungen den gesamten Wettbewerb über auf einer flachen Asphaltstrecke unterwegs, sondern werden mit verschiedenen Untergründen konfrontiert", sagt Schrattenecker. Kombiniert mit zahlreichen Höhenmetern wird die abwechslungsreiche Strecke durch das Naturschutzgebiet auch zur sportlich interessanten Herausforderung. "Fordernd, aber auf jeden Fall bewältigbar", beschreiben die beiden Organisationschefs "ihren" Lauf.

Zwei Hauptbewerbe

Eröffnet wird der "Woidlauf" mit den Kinderbewerben, die um 9.30 Uhr am Sportplatz starten und auch dort durchgeführt werden. Rund 50 Nachwuchsläufer waren bereits im vergangenen Jahr dabei.

Um 10.30 Uhr fällt anschließend der Startschuss für die Hauptbewerbe. Beim Genusslauf müssen die Teilnehmer sechs Kilometer und 150 Höhenmeter absolvieren. "Hier sind auch Nordic-Walker herzlich eingeladen, teilzunehmen. Eine eigene Wertung wird es aber nicht geben", erklärt Salhofer. Diese gibt es aber jedenfalls für die Teilnehmer des Geländelaufs, die auf der zwölf Kilometer langen Strecke inklusive 300 Höhenmetern um den Sieg kämpfen. Zudem wird auch eine zusätzliche Teamwertung angeboten. Hier zählt aber nicht die gelaufene Zeit, sondern die Anzahl der Kilometer. Im vergangenen Jahr holte das Team von der Firma Holzbau Mühlbacher den Titel. "Wir sind schon gespannt, ob sie ihn heuer auch verteidigen können", sagt Salhofer mit einem Schmunzeln.

Mehr als 300 Läufer gingen im vergangenen Jahr beim "Woidlauf" an den Start, der auch Teil der Laufserie "Innviertel läuft" ist. Bild: Union St. Johann

Großer Zusammenhalt

Wie in "Saiga Hans" üblich, wird auch beim "Woidlauf" das Miteinander und der Zusammenhalt großgeschrieben. So werden die Läufer in bewährter Form von der Fußball-Sektion unterstützt, die sich um die Verköstigung der Läufer und Besucher kümmern wird. Zusätzlich haben die Veranstalter auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. So wird es in diesem Jahr erstmals feinste musikalische Unterhaltung durch die "Landjugend-Musi" aus St. Johann geben.

Tradition hat hingegen bereits die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Mattighofen: Die Mitarbeiter fertigen wie schon in den vergangenen beiden Jahren die Preise für die Sieger des Geländelaufs. Ebenso wie nach den ersten beiden Auflagen wird auch in diesem Jahr der Reinerlös für einen guten Zweck in der Gemeinde oder der Region gespendet. In diesem Jahr geht das Geld an den Verein "Wert Voll Vereint" aus St. Johann, der sich dafür engagiert, bestehende Strukturen an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung anzupassen, um ihre Integration als wertvolle Mitglieder der Gesellschaft zu fördern.

Mehr Informationen zum Lauf und zur Anmeldung unter www.woidlauf.at. Die Online-Anmeldung ist bis Freitag, 13. September, 21 Uhr, möglich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer