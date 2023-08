In Ried wird die Uhrzeit handgemacht

Der Dachboden über dem Rathssaal des Rieder Rathauses birgt ein technisches Wunderwerk: die Rathausuhr. Seit dem Jahr 1870 treiben das Holzpendel und drei Gewichte das vollmechanische, gusseiserne Uhrwerk mit Messing-Einzelteilen an, und die Uhrzeit am Rathausturm, auf der Rathausfassade am Rossmarkt sowie im Rathssaal wird angezeigt. Das geht freilich nicht von alleine: Die Uhr muss täglich aufgezogen werden.