SV Ried gegen LASK: Polizei hofft auf ein möglichst ruhiges Derby

Viel Polizeipräsenz wird es in Ried auch am Samstag geben. Beim bisher letzten Derby in Ried im Mai 2022 waren 250 Polizisten im Einsatz.

Besonders "unter Strom" stehen morgen Abend die Fußballer und Betreuer der SV Ried und des LASK. Um 17 Uhr kommt es in der Josko-Arena in Ried zum Oberösterreich-Derby. Der Puls geht an diesem Tag aber nicht nur bei den Sportlern nach oben. Die Sicherheitsvorkehrungen bei diesem Risikospiel sind groß. Nachdem es beim jüngsten Duell der beiden rivalisierenden Teams in Ried am 14.